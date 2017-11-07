Подследственная экс-глава "НК Бердяуш" в Челябинске обналичила $ 7 млн

Находящаяся под домашним арестом бывшая гендиректор "Нерудной компании Бердяуш" в Челябинске Екатерина Краснихина обналичила $7 миллионов, эти сведения опубликовал "Коммерсант"

"Получившая самую мягкую меру пресечения из всех фигурантов дела Краснихина, нарушив все требования, обналичила со счетов компании деньги, которые тут же перевела неизвестным получателям", - сказано в публикации.

По версии следствия, Краснихина, родившая недавно сына, вместо забот о ребенке посвятила себя продолжению преступной деятельности. Часть из снятых средств, по версии следователей, ушли на оплату услуг адвокатов, остальные предприимчивая молодая мать вывела за границу, пишут “Новые известия”.

В ходе обыска, проеденного у Краснихиной, сотрудники службы исполнения наказания обнаружили несколько ноутбуков и мобильных телефонов, на которых остались подтверждения вывода средств. Для сокрытия переводов женщина воспользовалась счетами своей матери.

Краснихина вместе с другими бывшими гендиректорами Владимиром Гацем и Дмитрием Супруном обвиняется в хищении из активов "НК Бердяуш" порядка 150 миллионов рублей. Махинации вскрылись в 2014 году, когда компанию приобрел сын генпрокурора России Артем Чайка и проверил бухгалтерию.

Для вывода средств указанные лица заключали фиктивные контракты с аффилированными поставщиками, в чем сознался один из фигурантов, Гаца. Странности начались при следственных действиях. Так, Краснихина главным аргументом в свою защиту указывает то, что Сергей Вильшенко, которого она называет прежним собственником компании, был в курсе действий гендиректоров и не имел никаких претензий.

Но следствию не удалось связать человека, который якобы являлся собственником "НК Бердяуш", с самой фирмой. Изучив историю компании, представители правоохранительных органов не нашли среди ее бывших владельцев человека с таким именем.

Кроме того, адвокаты настаивают на том, что возбуждение дела по статье 160 УК РФ возможно только в случае поступления заявления от пострадавшей стороны. От Вильшенко оно не поступало и поступить не может.