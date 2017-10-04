Для погорельцев Ростова в благотворительный фонд поступило 10,6 млн руб
"Сбор денег начали 22 августа, на следующий день после возгорания. К данному моменту поступило свыше 10,6 миллиона рублей", - говорится в публикации.
По данным RostovGazeta, осталось 9,6 миллиона, так как часть денег потратили на проживание местных жителей в гостиницах. О расходовании денег принимает решение Совет фонда.
Власти города рассказали, что сбор еще не окончен и деньги приходят со всех уголков страны.
Возгорание случилось 21 августа, после чего загорелись свыше 100 объектов. Десяткам людей понадобилась помощь медиков, один человек погиб. Из зоны происшествия вывели более 500 человек. Люди, которые остались без жилья, проживают в квартирах маневренного фонда и гостиницах.
Для тушения огня применялась авиационная техника. Работы длились почти сутки.
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