Для погорельцев Ростова в благотворительный фонд поступило 10,6 млн руб

Россияне сделали пожертвования в размере 10,6 миллиона рублей на счет Фонда содействия социально-культурному развитию "Город", средства предназначаются жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим при пожаре на улице Нижегородской, сведения передает RostovGazeta.

"Сбор денег начали 22 августа, на следующий день после возгорания. К данному моменту поступило свыше 10,6 миллиона рублей", - говорится в публикации.

По данным RostovGazeta, осталось 9,6 миллиона, так как часть денег потратили на проживание местных жителей в гостиницах. О расходовании денег принимает решение Совет фонда.

Власти города рассказали, что сбор еще не окончен и деньги приходят со всех уголков страны.

Возгорание случилось 21 августа, после чего загорелись свыше 100 объектов. Десяткам людей понадобилась помощь медиков, один человек погиб. Из зоны происшествия вывели более 500 человек. Люди, которые остались без жилья, проживают в квартирах маневренного фонда и гостиницах.