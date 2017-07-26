В Москве должники выживают кредиторов с парковочного рынка

Конфликт вокруг раздела московского парковочного рынка дошел до Госдумы и Генпрокуратуры РФ. Жители четырех домов обратились к депутату Иосифу Кобзону, с просьбой разобраться с ситуацией рейдерского захвата гаражей унитарным предприятием «Дирекция гаражного строительства».

Граждане рассказали депутату о том, что с 17 июня 2017 года их гаражи постоянно подвергались рейдерским захватам со стороны людей, одетых в черную форму и разгрузочные жилеты. Более того, 15 июля к рейдерскому движению присоединилось около сотни людей кавказской национальности, вооруженных ломами, цепями, монтировками. Они представились сотрудниками ГУП «Дирекция гаражного строительства». В результате, представители ОМВД «Замоскворечье», которых вызвали на место, проигнорировали просьбу задержать налетчиков, а люди, сопротивляющиеся захвату арендованных ими парковочных мест, теперь бояться выйти на улицу, пишут «Новые известия».

Руководитель холдинга «МЭК» Александр Купчин дал журналистам некоторые пояснения относительно данной ситуации. В 2011 году компания выиграла открытый конкурс на эксплуатационное право около семидесяти тысяч парковочных мест, находящихся в собственности Москвы. Однако, большинство паркингов пребывали в отвратительном состоянии – либо подтоплены, либо вовсе недостроенные. Со стороны властей никаких мер в отношении сложившейся ситуации не предпринималось, и спустя некоторое время гаражи просто передали в распоряжение «МЭК», переложив ответственность за ремонт объектов на саму компанию. В результате, за шесть лет на ремонт и содержание гаражей холдинг «МЭК» потратил около 650 миллионов рублей, которые не окупились даже за счет сдачи парковочных мест, так как согласно условиям договора, все денежные поступления от аренды мест переправлялись ГУПу, который и должен был оплачивать издержки «МЭК». Однако, в скором времени стало понятно, что ГУП не намерен платить долги перед холдингом. В 2014 году куратором ГУПа стал П.А. Батайкин – заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы. Он обещал расплатиться с долгами, как только ГУП выйдет из «кризиса», а в это время решил продолжить пользоваться технической поддержкой «МЭКа», за их же счет.

Но за три года кураторства Батайкина ситуация не сдвинулась с мертвой точки – долги только выросли, а ГУП так и не вышел из кризиса. Отношения компаньонов резко ухудшились – переговоры о возврате долга прекратились полностью. При этом ГУП начал массово расторгать договор с партнером, таким образом пытаясь убрать собственного кредитора с рынка.