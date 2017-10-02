«Сбарро» в России оказался на грани разорения из-за санкций

Владелец крупных сетей "Маленькая Япония", "Елки-палки", "Сбарро" и "Восточный базар" Мераб Елашвили закроет последний ресторан семейного бизнеса в октябре 2017 года.

Крупнейшая сеть не выдержала кризиса, санкционной политики и падения рубля. За несколько последних лет некогда стабильная империя превратилась в группу компаний на разной стадии банкротства. Тем не менее, Елашвили не собирается бегать от кредиторов и собирается честно рассчитаться с долгами, которых у него порядка 3 миллиардов рублей.

"До 2015 года мы занимались по большей мере активной экспансией с целью захвата доли рынка, кризис 2014 года положил этому конец", - рассказал Елашвили "Новым известиям".

Рентабельность отдельных сетей из-за больших инвестиций в инновации была и так не слишком высокой, кризис привел к полному провалу. В это же время появились проблемы с привлечением финансов, банки либо начали требовать возврата всего долга сразу, либо в несколько раз увеличивать проценты.

Параллельно начал падать покупательский спрос, особенно заметно это было в регионах, где у населения традиционно нет стабильного дохода. Часть точек компании оказались закрыты, сотрудников отправили в бессрочные отпуска.

Последними гвоздями в крышку семейного бизнеса стали вмешательство профсоюзов и распоряжение московского мэра о сносе якобы незаконно построенных объектов. Из пяти имеющихся 4 уже снесли, последний исчезнет в октябре 2017 года.