Эксперты: Посещение Путиным Карелии - знак доверия Артуру Парфенчикову

Глава РФ Владимир Путин совершил визит в Карелию и встретился с врио главы республики Артуром Парфенчиковым. Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает, что эта встреча стала знаковой и показала доверие президента к руководителю Карелии.

В беседе с газетой «ВЗГЛЯД» Екатерина Соколова подчеркнула, что Парфенчиков занял руководящую должность в регионе в первый раз. Подобное назначение может свидетельствовать о том, что Москва нацелена на повышение эффективности управления регионами, и с этой целью проводит перемещение кадров. Парфенчикова считают серьезным руководителем, который смог добиться повышения эффективности работы службы судебных приставов. Благодаря проведенным им реформам ФССП значительно увеличила процент сбора штрафов и улучшила систему оповещения граждан о наличии задолженностей.

По мнению Соколовой, назначение Парфенчикова на пост врио главы Карелии является удачным кадровым выбором. Он родился и вырос в республике и хорошо разбирается в проблемах региона. Становление Парфенчикова как профессионала тоже вызывает уважение: он прошел путь от помощника районного прокурора до руководителя ФССП РФ. Следует отметить и уже проделанную работу в Карелии. В частности, он внедрил новый тип контракта для проведения ремонтных работ. Были ужесточены сроки сдачи, а также гарантии и вопросы, касающиеся передачи контракта другому исполнителю.