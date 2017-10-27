У Кожемяко получилось добиться возврата 18 млн руб в бюджет Сахалина
Как сообщило издание «РБК», на совещании в минувший четверг у зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева обговаривали вопрос распределения прибыли СРП-проекта «Сахалин-2». Раньше 1/4 дохода отправляли в федеральный бюджет, а ¾ - в местный. Теперь по инициативе Минфина в федеральный бюджет будет идти ¾ дохода. Сахалинские власти отнеслись к такому нововведению отрицательно, поскольку планировали использовать средства для улучшений условий жизни области, построить новые школы, больницы и производить выплаты льготникам.
С целью разрешения этого вопроса глава Сахалинской области Олег Кожемяко встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, которые поддержали его аргументы.
По итогам встречи у зампреда правительства Кожемяко смог добиться того, чтобы финансовые потери были возмещены в виде субсидий. Специалисты прогнозируют, что в следующем году Сахалинская область сможет пополнить бюджет на 18 миллионов рублей. А с 2019 года доход от проекта будет распределяться поровну между двумя бюджетами. Финансирование из Москвы направят на социальную сферу и капитальное строительство, как ранее планировали в правительстве области. Власти Сахалина составят перечень объектов субсидирования.
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