У Кожемяко получилось добиться возврата 18 млн руб в бюджет Сахалина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко смог добиться от федеральных властей частичной компенсации доходов от СРП-проекта «Сахалин-2», которые планируют изъять в федеральный бюджет в связи с предложением Минфина РФ.

Как сообщило издание «РБК», на совещании в минувший четверг у зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева обговаривали вопрос распределения прибыли СРП-проекта «Сахалин-2». Раньше 1/4 дохода отправляли в федеральный бюджет, а ¾ - в местный. Теперь по инициативе Минфина в федеральный бюджет будет идти ¾ дохода. Сахалинские власти отнеслись к такому нововведению отрицательно, поскольку планировали использовать средства для улучшений условий жизни области, построить новые школы, больницы и производить выплаты льготникам.

С целью разрешения этого вопроса глава Сахалинской области Олег Кожемяко встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, которые поддержали его аргументы.