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Эксперт: Парфенчиков лично заинтересован в индустриальном росте Карелии
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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Эксперт: Парфенчиков лично заинтересован в индустриальном росте Карелии
Сегодня, 14:55
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