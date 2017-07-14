Эксперт: Парфенчиков лично заинтересован в индустриальном росте Карелии

Как только Артур Парфенчиков занял пост врио главы Карелии, в республике наметилась тенденция роста индекса промышленного развития. Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов отметил, что в отличие от предыдущих руководителей Карелии, Парфенчиков лично интересуется развитием промышленности в регионе.

Как пишет издание «Новые известия», руководство Карелии нацелено на формирование новых рабочих мест и привлечении налогов в республиканский бюджет. Артур Парфенчиков в разговоре с журналистами пояснил, что сегодня карельское правительство занято преодолением административных барьеров, мешающих развитию регионального бизнеса. Гордости республики, предприятию «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», правительство оказало поддержку в создании совместной компании с Китаем. Предприятие не имеет равных за рубежом и развивает собственные технологии. Разработки компании уже применяли при строительстве трех российских космодромов и возведении «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге. На импорт идет 10% продукции, из которых большая часть поставляется в Китай.

Еще одно развивающееся предприятие, деревообрабатывающий комбинат «Калевала» приносит карельскому бюджету около 200 миллионов рублей. В ближайшем будущем там планируют запустить вторую линию производства, финансовые вливания в этот проект составят 4 миллиарда рублей. Правительство оказывает помощь предприятию через строительство железной дороги и формирование базы для создания промышленного кластера в лесопереработке. Также руководство Карелии заинтересовано в восстановлении работы фанерного комбината в Лахденпохском районе.

Особое внимание Парфенчикова приковано к Онежскому судостроительному заводу. На Морской коллегии при Правительстве РФ глава республики призвал обратить внимание на подающее надежды отечественное производство, а не зацикливаться на аналогах зарубежных партнеров.