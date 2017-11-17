Мэр Невинномысска избил предпринимателя за ухмылку

Мэр Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков несколько раз ударил по лицу подрядчика Михаила Шевченко, сообщил NewsTracker .

По словам Шевченко, его бригада никакого отношения к дорожным знакам не имела, он занимался установкой светофоров. Разгневанный мэр выгнал вон руководителей бригад и, заметив улыбку на лице Шевченко, несколько раз ударил его. Как пояснил сам пострадавший, у него в моменты волнений появляется нервная улыбка, которую градоначальник принял за насмешку. Следы от пощечин не сходят уже более недели. Результаты медицинского освидетельствования направили в МВД. В администрации города внятных комментариев дать не смогли. Сам предприниматель после инцидента хочет прекратить работу в Невинномысске, установкой светофоров в котором занимается более 30 лет.