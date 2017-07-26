Гибель «Курска»: случайность при пуске «ШКВАЛа» вылилась в трагедию
В преддверии 17-й годовщины со дня гибели «Курска» издание «Новые известия» провело беседу с Юрием Антиповым, независимым техническим экспертом. У него набралось много вопросов, на которые официальное расследование так и не дало ответы. По версии Генпрокуратуры РФ и Министерства обороны РФ, причина гибели «Курска» кроется во взрыве одной из торпед старого образца в носовой части подлодки. Это вызвало большое возгорание, а после взорвалось еще несколько торпед, размещенных в том же отсеке.
Кроме этой версии, еще рассматривали и внешнее вмешательство двух подлодок военного флота Америки, которые в момент трагедии находились вблизи «Курска». Однако этот вариант исключили эксперты, поскольку на американских лодках характерные повреждения не обнаружили, хотя они появились на норвежских ремонтных доках через неделю после трагедии. Как правило, подобные расстояния подлодки преодолевают за два дня.
Торпедирование «Курска» другими подлодками тоже сомнительно, полагает Антипов. Эксперты выявили, что пробоины в подлодке никак не могли появиться из-за атаки боевой торпеды. Однако имеются еще данные сейсмологов, которые отметили не один, а два толчка до основного взрыва торпед в носовом отсеке «Курска». Основываясь на этих данных, Антипов отметил, что взрывы были небольшой мощности и никак не могли быть торпедами, установленными на подлодке.
Характер пробоины на российской подлодке тоже вызывает интерес. Она представляет собой вогнутое отверстие, как от предмета цилиндрической формы, вошедшего сбоку под углом, рассказал Антипов «Новым известиям». Очевидно, что предмет, пробивший корпус АПЛ, шел параллельно и догонял «Курск». По мере входа в подлодку он приводил к механическим повреждениям по траектории своего следования, однако взрыва не случилось. Также в повреждении имеются следы высокой температуры, которая в буквальном смысле оплавила металл АПЛ. Эксперт сделал предположение, что подобные повреждения мог нанести только предмет формы пули, находящийся в тот период в одной акватории с российской подлодкой. Речь идет о супер-торпеде «ШКВАЛ», которую хотели показать на учениях. Антипов полагает, что после пуска ракета отрекошетила от неизвестной цели и, будучи неуправляемой, пошла в сторону «Курска». В этой ситуации капитан подлодки принял единственное возможное решение, то есть отпустить АПЛ на дно во избежание столкновения. Однако скорости оказалось недостаточно и столкновение случилось, что привело к гибели всего экипажа. По мнению Антипов, гибель подлодки является следствием несчастного случая при испытании нового оружия. Если оно верно, возникает вопрос, могли ли ВМФ РФ спасти экипаж «Курска»?