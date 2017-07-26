Гибель «Курска»: случайность при пуске «ШКВАЛа» вылилась в трагедию

В августе 2000 года в процессе крупномасштабных военно-морских учений произошла одна из самых больших трагедий в истории современного российского флота – гибель атомной подлодки «Курск» с численностью экипажа в 118 человек. Официальное расследование инцидента завершено, но ряд деталей до сих пор неизвестны.

В преддверии 17-й годовщины со дня гибели «Курска» издание «Новые известия» провело беседу с Юрием Антиповым, независимым техническим экспертом. У него набралось много вопросов, на которые официальное расследование так и не дало ответы. По версии Генпрокуратуры РФ и Министерства обороны РФ, причина гибели «Курска» кроется во взрыве одной из торпед старого образца в носовой части подлодки. Это вызвало большое возгорание, а после взорвалось еще несколько торпед, размещенных в том же отсеке.

Кроме этой версии, еще рассматривали и внешнее вмешательство двух подлодок военного флота Америки, которые в момент трагедии находились вблизи «Курска». Однако этот вариант исключили эксперты, поскольку на американских лодках характерные повреждения не обнаружили, хотя они появились на норвежских ремонтных доках через неделю после трагедии. Как правило, подобные расстояния подлодки преодолевают за два дня.

Торпедирование «Курска» другими подлодками тоже сомнительно, полагает Антипов. Эксперты выявили, что пробоины в подлодке никак не могли появиться из-за атаки боевой торпеды. Однако имеются еще данные сейсмологов, которые отметили не один, а два толчка до основного взрыва торпед в носовом отсеке «Курска». Основываясь на этих данных, Антипов отметил, что взрывы были небольшой мощности и никак не могли быть торпедами, установленными на подлодке.