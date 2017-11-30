"Петон" внедряет новые технологии в нефтегазовую сферу
Одной из компаний-лидеров в вопросах инноваций в нефтегазовой сфере является инжиниринговый центр "Петон", реализующий идеи концептуального проектирования с экономической эффективностью всего топливно-энергетического комплекса. Это позволило снизить стоимость продукта от 20 до 30% для уже реализованных, текущих и запланированных в будущем проектов.
В качестве одного из партнеров центра "Петон" выступает Linde Engineering - лидер мирового рынка. Благодаря синергии таких гигантов обе компании получили возможность на равных конкурировать на международном рынке с американскими аналогами. При этом сам "Петон" стремится поддерживать и привлекать отечественные инжиниринговые и машиностроительные предприятия.
Примечательно, что и молодежь начинает все больше интересоваться развитием данной отрасли. С каждым годом аналитики фиксируют все больший рост выпускников инженерных вузов. Развитие таких предприятий и наукоемкого сектора экономики позволяет повышать квалификацию специалистов.
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