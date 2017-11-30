"Петон" внедряет новые технологии в нефтегазовую сферу

В современном мире спрос на энергоносители не снижается, более того, деятельность нефтегазовых компаний зачастую связана с внедрением инноваций, что требует не только необходимой компетенций, но и значительных инвестиций, пишут "Известия".

Одной из компаний-лидеров в вопросах инноваций в нефтегазовой сфере является инжиниринговый центр "Петон", реализующий идеи концептуального проектирования с экономической эффективностью всего топливно-энергетического комплекса. Это позволило снизить стоимость продукта от 20 до 30% для уже реализованных, текущих и запланированных в будущем проектов.

В качестве одного из партнеров центра "Петон" выступает Linde Engineering - лидер мирового рынка. Благодаря синергии таких гигантов обе компании получили возможность на равных конкурировать на международном рынке с американскими аналогами. При этом сам "Петон" стремится поддерживать и привлекать отечественные инжиниринговые и машиностроительные предприятия.