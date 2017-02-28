Воронин Игорь Николаевич

Резюме

Родился 18 декабря 1963 года в городе Омске, но уже в 1964 году семья Ворониных переехала в город Волжский. В 1981 году Игорь Воронин закончил волжскую школу № 18. В школьные годы активно увлекался спортом (теннисом и боксом), занимался в радиотехническом кружке.

После окончания Волгоградского политехнического института (факультет «Двигатели внутреннего сгорания») с 1986 по 1989 год работал на Волгоградском тракторном заводе мастером по ремонту оборудования. В 1989 году перевелся на Волжский трубный завод, где также занимал должность мастера по ремонту оборудования. За организаторские способности и лидерские качества в том же году был избран секретарем комитета комсомола Волжского трубного завода.

В 1991 году организовал и возглавил малое предприятие «Молодежь». С 1996 по 2000 годы работал на ОАО «Энерготехмаш» сначала в должности заместителя генерального директора, а затем - генерального директора завода.

25 декабря 2000 года был избран главой администрации города Волжского.

В 2005 году избран на второй срок главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2003 году окончил Волгоградский государственный университет, получив профессию экономист по специальности «Финансы и кредит», в 2008 году присвоена квалификация магистр юриспруденции по направлению «Юриспруденция» в Волгоградском государственном университете.

С 2008 года – кандидат социологических наук.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После 2010 года работал управляющим директором ОАО «Энерготехмаш». Затем, в 2013 году, вновь избиран главой городского округа – город Волжский.

Контактный телефон: (8443) 42-12-24

Адрес электронной почты: [email protected]

Почтовый адрес: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 21.