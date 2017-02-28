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Воронин Игорь Николаевич
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Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики

Воронин Игорь Николаевич

глава города Волжского Волгоградской области
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Родился
18 декабря 1963, город Омск
Образование
Волгоградский политехнический институт, факультет «Двигатели внутреннего сгорания» (1986 г.); ВолГУ, специальность «Финансы и кредит» (2003 г.); ВолГУ, специальность «Юриспруденция» (2008 г.)
Семейное положение
Женат
Сайты и соцсети
http://newwebadm.admvol/ (личный сайт)