Где драка? Здесь драка! Стоит ли «Черная пятница» жизни покупателей?

Продавцы подводят итоги тотальных распродаж, пик которых пришелся на выходные. «Черная пятница» - словосочетание, ставшее настоящей усладой для ушей шопоголика, да и рядового гражданина. Оно означает несколько дней умопомрачительных скидок - 20% , 50%, 70%, а иногда и 90%. Магия цифр играет злую шутку.

Бери больше, хватай все, что видишь, беги к кассе — по таким законам «живет» «черная пятница» последние несколько лет. Зачем тебе третья кофеварка, шестой тостер, платье или брюки не по размеру — разберешься потом, за кассой. А-то ведь могут и отнять, пока дойдешь от прилавка к терминалу.

С каждым разом жертв ежегодной распродажи становится все больше. В этот раз статистика не утешительна: в Америке десятки пострадавших, некоторые госпитализированы в больницу, федеральные каналы даже сообщают о двух убитых.

Видео Видео: OnlineFails, youtube.com

Купить и выжить было действительно непросто. Видео, снятые на устройства мобильного телефона, камеры видеонаблюдения в торговых центрах, шокируют даже изощренного пользователя.

Двери открываются и разъяренная толпа устремляется к прилавкам. Первые ряды падают, сбитые с ног натиском последующих, те, кто за спиной не теряются и лезут по головам.

Настоящие побоище разворачивается в залах: желающих уйма, а количество акционного товара строго ограниченно. Несколько желающих схватилось за один телевизор? Никакого мирного разрешения ситуации.

За 55-дюймовую плазму стоимостью около 150 долларов, вместо прежних 500 нужно бороться. Покупатели, в прямом смысле, перетягивают заветную коробку, а если силы равны, то драки не избежать.

Охранники разнимают женщин, мужчин, женщин и мужчин, но «очагов» кулачных боев слишком много, беспорядки растут, поэтому некоторые торговые центры вынужденно закрываются досрочно. Отвоеванные трофеи горожане уносят домой, в надежде, что товар не разбился в суматохе, а ненужные вещи можно выгодно пристроить.

В России «черная пятница» проводится 4 год. В отличие от зарубежных шопоголиков, наши штурмом магазины не берут. Да, возле столичных торговых центров зафиксированы пробки, в залах многолюдно, есть очереди, но до превращения в первобытных людей пока что не дошло.

Да и за что бороться? 90% скидок, как в Европе или Америке, россиянам ждать не приходится. Внимательные граждане вовсе уличают персонал магазинов в нечестности.

- В обычный день товар стоит 150 рублей. Приходишь в «черную пятницу» изначальная цена увеличена до 250 рублей, тут же зачеркнута и скидка пририсована 50%. В итоге покупатель получает лишь 25 рублей выгоды. Не очень похоже на большую распродажу, - рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» наблюдатели.

И правда на стороне покупателей. Те, кто работает в сфере продаж не охотно делятся все подоплекой ситуации. Но редакции ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось пообщаться с бывшим руководителем отдела продаж крупного сетевого магазина бытовой электроники в Волгограде.

- В России, зачастую, «черная пятница» - просто красивое название. У нас ее используют, чтобы быстро продать залежавшийся товар. Берутся нерентабельные вещи, продукты, электроника и обрезается по максимуму цена. Люди, окрыленные большой разницей, опустошают полки. Чтобы найти реальную скидку до 70% нужно постараться. Просто не поленитесь, зайдите в разные точки продажи, запишите и сравните стоимость продукции. И это надо сделать до ночи больших скидок, или рискуете проиграть, - посоветовал собеседник.

Еще одна причина, по которой Россию не «лихорадит» во время большой распродажи — к ней никто не готовится. И хоть стартует она синхронно с Америкой, на следующий день после Дня благодарения, немногие смогут ответить, что отмечается этот иностранный праздник в четвертый четверг ноября. И не обязаны — не наш праздник, не мы празднуем.

А вот за рубежом к «Black Friday» готовятся чуть ли не весь год — копят деньги, составляют список необходимых покупок, разрабатывают план что за чем брать, куда бежать и рисуют короткий путь от стеллажа к стеллажу.

В Волгограде, наверное, как и в других субъектах РФ, узнают о событии чуть ли не за день. По закону подлости, сумма средств в кошельке и на картах не позволяет скупать все подряд. Что делать? Ходить, искать самое необходимое.

- Я выделила 3 тысячи на зимние сапоги, обежала несколько торговых центров. Поиски увенчались успехом, повезло: взяла фирменные, кожаные. Дело в том, что я раньше видела примерно такие, только в полтора раза дороже, поэтому и взяла, - поделилась волгоградка Анна Рогачева.

Но даже, если бы большинство горожан поступили, как наша героиня, торговые центры все равно сотряс хоть какой-нибудь ажиотаж. Но на выходных в атриумах жизнь текла своим чередом.

- Все же россияне, в том числе и волгоградцы, делают ставку на киберпонедельник, - объяснил бывший сотрудник торговой сферы, - Это та же распродажа, только в Интернете. И вот там сложно обмануть, потому что можно в один клик сравнить цены и заказать товар из любой точки.

По прогнозам экспертов, в этом году наибольшая активность пользователей будет в сегментах электроники и бытовой техники, игрушках. Планируют подтянуть рейтинги магазины одежды - почти все они дают скидки.

- И все же больше всего россияне жалуют новогодние распродажи. Вспомните, как полки пестрят яркими ценниками, перечеркнутыми старыми суммами и заманчивыми новыми. Сети действительно идут на встречу потребителям, прилично скидывая. А если подготовиться и собрать сведения об акциях, можно получить все практически даром.