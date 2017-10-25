Россиян предупредили о крупных штрафах за курение на пляжах Таиланда

С 1 ноября власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах своей страны.

Такое решение было принято по инициативе Департамента морских и береговых ресурсов Таиланда в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды.

Запрет вводится на территориях 20 пляжей страны, в том числе в таких популярных местах, как Паттайя, Банг Сэн, Джомтьен и Тхам Панг (провинция Чонбури), Патонг (о. Пхукет, провинция Пхукет).

Но для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных местах, сообщается на официальном сайте посольства РФ в Таиланде.