Россиян предупредили о крупных штрафах за курение на пляжах Таиланда
Сегодня, 09:41В миреСтанислав ЛопатинФото: tourwebring.com
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С 1 ноября власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах своей страны.
Такое решение было принято по инициативе Департамента морских и береговых ресурсов Таиланда в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды.
Запрет вводится на территориях 20 пляжей страны, в том числе в таких популярных местах, как Паттайя, Банг Сэн, Джомтьен и Тхам Панг (провинция Чонбури), Патонг (о. Пхукет, провинция Пхукет).
Но для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных местах, сообщается на официальном сайте посольства РФ в Таиланде.
А вот курилищиков, которые будут нарушать запрет, ждет серьезное наказание – штраф в размере до 100 тыс. батов (это свыше 3 тыс. долларов) или лишение свободы на срок до одного года.
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