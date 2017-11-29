Победителей премии Чартова Дюжина-2018 выберут в Одноклассниках

Победителей XI Ежегодной национальной премии Чартова Дюжина-2018 «Наше радио» выберет с помощью народного голосования в социальной сети Одноклассники. В соцсетях победитель престижной музыкальной премии будет выбран впервые.

Для этого в ОК появится приложение, в котором каждый пользователь сможет проголосовать за любимого артиста. Старт намечен на начало 2018 года. Но голосованию все же будет предшествовать опрос экспертов. Именно они и составят шорт-лист, из которого пользователи выберут победителей по 8 номинациям: «Альбом», «Дуэт», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Клип» и «Взлом».

Итоги голосования будут подведены на церемонии вручения 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец».

В этом году Одноклассники стали генеральным информационным партнером премии. В группе «Нашего радио» в социальной сети будут появляться главные новости мероприятия, эксклюзивные видео из-за кулис премии, а также прямые трансляции в приложении OK Live с участием хедлайнеров премии и пресс-конференция с артистами в преддверие церемонии.

– Одноклассники – это социальная сеть с очень разнообразной аудиторией, своих слушателей здесь могут найти артисты любых жанров и форматов. Рок-музыка – один из самых популярных и среди всех жанров занимает третье место по аудитории, а треки топовых рок-групп – таких, как «Би-2», «Ленинград», «Кино» и других – собирают в соцсети миллионы прослушиваний. Мы рады, что благодаря партнерству с «Нашим радио» у всех поклонников рок-музыки в Одноклассниках появится возможность поддержать любимых артистов и внести свой вклад в результаты культовой премии «Чартова Дюжина».Владимир Кочетков, руководитель направления «Музыка» социальной сети Одноклассники

Слоган премии #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ как нельзя лучше отображает суть сюжета мероприятия: организаторы обещают масштабное мультимедийное шоу, которое отразит всю историю отечественной рок-культуры – от зарождавшегося рок-движения 70-х и до наших дней.