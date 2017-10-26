Разработки волгоградских студентов заинтересовали Яндекс

Делегация Волжского политехнического института ВолгГТУстала участницей Международного автомобильного научного форума. В Москве студенты, обучающиеся по направлению «Эксплуатация транспортных средств», вместе с заведующим кафедрой представили проект в области безопасности водителей автомобилей.

- Мы взяли специальную инфракрасную камеру и с помощью нее отслеживали положение зрачков глаз. При разной степени утомленности оно будет разное. Установленное оборудование передает эту информацию бортовой системе и обрабатывает ее. Автомобиль объективно оценивает состояние человека, на шкале появляется результат. Если утомленность доходит до критической точки, то тогда предлагаются варианты – отдохнуть, снизить скорость, еще какие-то ограничения, - объяснил суть проекта корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» ВПИ Юрий Моисеев.

Разработка заинтересовала представителей Яндекс. Авто. После доклада они подошли к волгоградской делегации, чтобы подробнее узнать детали.

Фото: https://vk.com/pksvstu?z=photo-2293083_456239505%2Fwall-2293083_2623

- Оборудование легко внедряется в бортовую систему, разработанную компанией. Да и затраты на установку небольшие: в пределах 100 тысяч опытный образец, серийный примерно в тысяч 20 обойдется. Что такое 20 тысяч для авто, которое строит миллион, к примеру? Копейки. Зато жизнь водителя и пешеходов будет сохранена, - сказал Юрий Моисеев.