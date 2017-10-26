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Разработки волгоградских студентов заинтересовали Яндекс
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Разработки волгоградских студентов заинтересовали Яндекс

Сегодня, 14:48ТехнологииМарина СабадашФото: https://vk.com/pksvstu?z=photo-2293083_456239504%2Fwall-2293083_2623
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