Авария в data-центре ограничила доступ на сайт novostivolgograda.ru

Сегодня днем около 60 минут сайт ИА "НовостиВолгограда.ру" был недоступен для пользователей.

В настоящее время авария на data-центре, где размещена площадка сайта novostivolgograda.ru, устранена. Сайт работает в обычном режиме.