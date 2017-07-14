Авария в data-центре ограничила доступ на сайт novostivolgograda.ru
Сегодня, 13:50ТехнологииСергей МатанцевФото: warnet.ws
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Сегодня днем около 60 минут сайт ИА "НовостиВолгограда.ру" был недоступен для пользователей.
В настоящее время авария на data-центре, где размещена площадка сайта novostivolgograda.ru, устранена. Сайт работает в обычном режиме.
Коллектив ИА "НовостиВолгограда.ру" приносит свои извинения пользователям за доставленные неудобства.
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