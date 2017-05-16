Упрощен порядок подключения новых потребителей к электросетям

Общение потребителей электроэнергии и сбытовых или сетевых компаний при подачи заявок на присоединение к электросетям теперь сведено к минимуму.

Новый, более упрощенный порядок подключения к электросетям прописан в правительственном постановлении №557 «Об изменениях в порядке заключения договоров энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям».