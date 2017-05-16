Упрощен порядок подключения новых потребителей к электросетям
Сегодня, 14:07ТехнологииФото: eparhia.ru
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Общение потребителей электроэнергии и сбытовых или сетевых компаний при подачи заявок на присоединение к электросетям теперь сведено к минимуму.
Новый, более упрощенный порядок подключения к электросетям прописан в правительственном постановлении №557 «Об изменениях в порядке заключения договоров энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям».
Как сообщил комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, прежде для этого нужно было по очереди обращаться то в сетевую компанию - для технологического присоединения, то к поставщикам электроэнергии - для заключения договора электроснабжения. ТПо заверениям ведомства, изменения позволят организовать оформление в «одном окне», что позволит сократить срок технологического присоединения и количество процедур при заключении договоров энергоснабжения.
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