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Упрощен порядок подключения новых потребителей к электросетям
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Упрощен порядок подключения новых потребителей к электросетям
Сегодня, 14:07ТехнологииФото: eparhia.ru
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