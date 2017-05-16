Роскосмос собирается провести «оцифровку» земного шара

Государственная корпорация по космической деятельности (Роскосмос) создаст цифровую модель Земли с точностью до 1 метра.

Проект «Цифровая Земля» ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов. Он ориентирован на федеральные и региональные органы исполнительной власти, крупный и средний бизнес, а также массового потребителя.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, для реализации проекта создана Единая территориально-распределенная информационная система ЕТРИС ДЗЗ, которая состоит из 13 центров, расположенных по всей России – от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону. Она позволит планировать съемку, получать и обрабатывать информацию с космических аппаратов комплексно и без привлечения дополнительных ресурсов.

Регулярно обновляемая цифровая модель Земли с пространственным разрешением до одного метра даст возможность определять изменения объектов с высокой детальностью.

В сельском хозяйстве и землепользовании наблюдение из космоса позволит на новом уровне контролировать целевое использование земель, оценивать состояние посевов на основе данных многоспектральный съемки и вести анализ эффективности внесения удобрений. Данные со спутников позволяют решать и такие актуальные экологические проблемы, как незаконные вырубки леса и несанкционированные мусорные свалки. Применение цифровой модели Земли также позволит повысить эффективность строительной отрасли.

«Создание цифровой модели Земного шара – очередной шаг в рамках реализуемой нами долгосрочной стратегии по созданию современной системы геоинформационной поддержки развития экономики России. Реализация проекта даст качественно новые возможности и объективную информацию в отношении сельского и лесного хозяйства, кадастра, картографии, управления регионами, контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов и техногенных аварий», – отметил генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров.