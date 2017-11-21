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Волгоградским студентам удалось «продать» собственные наработки
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградским студентам удалось «продать» собственные наработки

Сегодня, 10:58ТехнологииМарина СабадашФото: пресс-служба ВолгГТУ
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