Волгоградским студентам удалось «продать» собственные наработки
Как сообщает пресс-служба ВолгГТУ, презентаций было так много, что просмотр всех занял неделю. Роботехническая платформа «Flower» для агроэкологического мониторинга, уплотнители для одновременной изоляции скважины в воде и нефти, мобильное приложение для изучения английского языка, походные фильтры для очистки воды «Биос», робототехника для устранения сосулек с крыш домов – вот лишь малая часть проектов, которые были представлены на суд жюри.
Чтобы разобраться, а главное, понять выгоду и пользу от каждого проекта, непосвященному человеку понадобится некоторое время. Организаторы установили участникам жесткие рамки — не более 5 минут на выступление. За это время нужно объяснить суть изобретения, рассказать про его сильные стороны, в общем, сделать все, чтобы убедить судей.
Конечно, если инвесторы серьезно задумывались о финансировании стартапа, они назначали дополнительное обсуждение наработки после всех выступлений. И таких участников оказалось немало — 10 человек.
В итоге, главный приз и 300 тысяч рублей получил проект магистранта 1 курса факультета технологии конструкционных материалов ВолгГТУ Сергея Кузнецова «3D принтер Borderline», 3 проекта получили по 200 тысяч и 6 проектов – по 100 тысяч рублей. Средства счастливчики направят на совершенствование и частичную реализацию задуманного.
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