Волгоградским студентам удалось «продать» собственные наработки

В Волгограде свою работу завершила ярмарка изобретений. Студенты, молодые ученые и конструкторы региона пытались убедить инвесторов в том, что именно их стартап перспективен и стоит финансовых вложений. 10 претендентам это удалось.

Как сообщает пресс-служба ВолгГТУ, презентаций было так много, что просмотр всех занял неделю. Роботехническая платформа «Flower» для агроэкологического мониторинга, уплотнители для одновременной изоляции скважины в воде и нефти, мобильное приложение для изучения английского языка, походные фильтры для очистки воды «Биос», робототехника для устранения сосулек с крыш домов – вот лишь малая часть проектов, которые были представлены на суд жюри.

Фото: пресс-служба ВолгГТУ

Чтобы разобраться, а главное, понять выгоду и пользу от каждого проекта, непосвященному человеку понадобится некоторое время. Организаторы установили участникам жесткие рамки — не более 5 минут на выступление. За это время нужно объяснить суть изобретения, рассказать про его сильные стороны, в общем, сделать все, чтобы убедить судей.

Конечно, если инвесторы серьезно задумывались о финансировании стартапа, они назначали дополнительное обсуждение наработки после всех выступлений. И таких участников оказалось немало — 10 человек.

Фото: пресс-служба ВолгГТУ