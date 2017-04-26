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Волгоградцы столкнулись с проблемой сотовой связи у оператора «Мегафон»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Волгоградцы столкнулись с проблемой сотовой связи у оператора «Мегафон»
Сегодня, 13:04ТехнологииАвтор: Сергей МатанцевФото: inosmip.ru
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