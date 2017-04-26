Волгоградцы столкнулись с проблемой сотовой связи у оператора «Мегафон»

При этом у некоторых клиентов оператора мобильный интернет даже в формате 4G продолжал уверенно работать.
В компании признали проблему, в частности в «Мегафон» сообщил в своем Twitter: «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства».
@olegkim245 На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства.— МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.
«Массовые сложности со связью» ощутили на себе жители всех крупнейших городов России. Волгоград не стал исключением.
В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры.— МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.
Пользователи оператора массового обсуждают проблемы с сотовой связью в социальных сетях, многие делают ценные замечания: звонить при наличии мобильного интернета можно через сервисы мессенджеров Whatsapp и Viber. При этом многие отмечают, что в современной острой потребности в связи лучше всего иметь смартфон, поддерживающий работу двух SIM-карт.