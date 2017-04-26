Волгоградцы столкнулись с проблемой сотовой связи у оператора «Мегафон»

Сегодня пользователи одного из крупнейших российских сотовых операторов «Мегафон» столкнулись с серьезными проблемами. Телефонная связь или отсутствовала полностью или возникали заметные перебои с доступом к сети.

При этом у некоторых клиентов оператора мобильный интернет даже в формате 4G продолжал уверенно работать.

В компании признали проблему, в частности в «Мегафон» сообщил в своем Twitter: «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства».

@olegkim245 На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

«Массовые сложности со связью» ощутили на себе жители всех крупнейших городов России. Волгоград не стал исключением.

В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.