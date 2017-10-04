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Пользователи «ВКонтакте» теперь могут просить друг у друга деньги
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Пользователи «ВКонтакте» теперь могут просить друг у друга деньги

Сегодня, 17:32ТехнологииФото: visti.pro
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