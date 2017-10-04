Пользователи «ВКонтакте» теперь могут просить друг у друга деньги

В сервисе денежных переводов соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция: теперь пользователи могут не только отправлять друг другу деньги, но и запрашивать перевод на определённую сумму. Соответствующее нововведение доступно как в сообщениях обычных пользователей, так и в сообщениях сообществ.

С сегодняшнего дня денежный перевод можно отправить прямо со страницы пользователя или сообщества с помощью пункта в меню «Отправить деньги»: он находится под главной фотографией. Кроме того, на мобильных устройствах теперь работает возможность подключить автоматическое зачисление всех последующих переводов на конкретную банковскую карту.

— Перевести деньги «ВКонтакте» становится ещё проще. Запрос перевода поможет напомнить о совместном походе в кафе, когда кто-то один для экономии времени расплатился за всех, собрать определённую сумму на подарок или вечеринку, а для администраторов сообществ это, по сути, возможность выставить счёт к оплате, — пояснил Юрий Иванов, директор соцсети по электронной коммерции.

Сервис денежных переводов работает «ВКонтакте» с прошлого года. Согласно собранной статистике, половина его пользователей — молодёжь в возрасте 20-30 лет. Мужчины пользуются денежными переводами немного чаще (56% по сравнению с 44% женщин). Чаще всего (в 34% случаев) для перечисления средств применяется приложение для iOS, зато по сумме принятых переводов уверенно лидирует полная версия сайта (49%).