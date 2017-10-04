Пользователи «ВКонтакте» теперь могут просить друг у друга деньги
С сегодняшнего дня денежный перевод можно отправить прямо со страницы пользователя или сообщества с помощью пункта в меню «Отправить деньги»: он находится под главной фотографией. Кроме того, на мобильных устройствах теперь работает возможность подключить автоматическое зачисление всех последующих переводов на конкретную банковскую карту.
— Перевести деньги «ВКонтакте» становится ещё проще. Запрос перевода поможет напомнить о совместном походе в кафе, когда кто-то один для экономии времени расплатился за всех, собрать определённую сумму на подарок или вечеринку, а для администраторов сообществ это, по сути, возможность выставить счёт к оплате, — пояснил Юрий Иванов, директор соцсети по электронной коммерции.
Сервис денежных переводов работает «ВКонтакте» с прошлого года. Согласно собранной статистике, половина его пользователей — молодёжь в возрасте 20-30 лет. Мужчины пользуются денежными переводами немного чаще (56% по сравнению с 44% женщин). Чаще всего (в 34% случаев) для перечисления средств применяется приложение для iOS, зато по сумме принятых переводов уверенно лидирует полная версия сайта (49%).
В марте этого года «ВКонтакте» стало возможно переводить деньги группам, публичным событиям и мероприятиям через сообщения сообществ, а с июня пользоваться сервисом могут не только россияне, но и жители Казахстана.
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