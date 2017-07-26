Красный, синий, голубой - россияне массово красят волосы в приложении

Владельцы смартфонов «распробовали» умный фоторедактор для перекрашивания шевелюры. Ежедневно в Интернете появляются сотни селфи с головой необычного цвета. То ли еще будет! Только версию для Android скачали более 500 тысяч раз.

Популярность такая объяснима: нанести на себя фиолетовую или зеленую краску в жизни решится не каждый, сменить несколько десятков цветов за день - нереально. Teleport же позволяет экспериментировать хоть каждые 10 минут, как говорится, без вреда для здоровья.

Пользователю достаточно сделать селфи и выбирать из предложенных 20 оттенков тот, что по душе. Есть стандартные варианты вроде блонда и рыжего, но не стоит пренебрегать чем-то необычным, например имбирным или малиновым.

Новые образы уже примерили знаменитости.

Актриса и ведущая Ольга Бузова

Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru

Певица Регина Тодоренко

Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru

В соцсетях появились коллажи и волгоградских красавиц - женщин-депутатов Госдумы с разными цветами волос.

Нина Черняева, депутат Государственной Думы РФ Фото: Соцсети

Татьяна Цыбизова, депутат Государственной Думы РФ Фото: Соцсети

Ирина Гусева, депутат Государственной Думы РФ Фото: Соцсети

Анна Кувычко, депутат Государственной Думы РФ Фото: Соцсети