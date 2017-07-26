Красный, синий, голубой - россияне массово красят волосы в приложении
Популярность такая объяснима: нанести на себя фиолетовую или зеленую краску в жизни решится не каждый, сменить несколько десятков цветов за день - нереально. Teleport же позволяет экспериментировать хоть каждые 10 минут, как говорится, без вреда для здоровья.
Пользователю достаточно сделать селфи и выбирать из предложенных 20 оттенков тот, что по душе. Есть стандартные варианты вроде блонда и рыжего, но не стоит пренебрегать чем-то необычным, например имбирным или малиновым.
Новые образы уже примерили знаменитости.
Актриса и ведущая Ольга Бузова
Певица Регина Тодоренко
В соцсетях появились коллажи и волгоградских красавиц - женщин-депутатов Госдумы с разными цветами волос.
Отметим, что Teleport стал доступен для скачивания 24 июля. Сегодня он входит в пятерку лучших бесплатных приложений в Apple App Store.