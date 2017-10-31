Волгоградские ватерполистки успешно начали выступление на чемпионате России

Ватерполистки клуба «Спартак-Волгоград» провели первые матчи чемпионата России среди женских команд. В этом сезоне за награды соревнуются десять спортивных коллективов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета физической культуры и спорта, игры первого тура состязаний прошли в Киришах Ленинградской области. Подопечные Александра Гайдукова одержали три победы и потерпели одно поражение.

Единственная «осечка» ожидала волгоградок в поединке с местной командой «КИНЕФ», которая уже в течение пятнадцати лет занимает высшие места во всероссийском первенстве. Поражение «Спартака» в этой дуэли оказалось весьма бесславным: волгоградские ватерполистки не смогли ничего противопоставить более опытным соперницам и уступили со счётом 3:13.

Зато остальные три встречи спортсменки «Спартака» провели уверенно и успешно. Нижегородский «Буревестник-ННГУ» они разгромили со счётом 22:9, полностью завладев инициативой ещё в самом начале матча. Чуть сложнее оказалось справиться с московским СКИФом ЦСП «Крылатское», однако и в этом поединке волгоградок ждал успех (10:6). Кроме того, после поражения от «КИНЕФа» ватерполисткам «Спартака» удалось сполна отыграться на их дублёршах: второй состав команды из Киришей проиграл волгоградкам со счётом 10:17.