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Волгоградские ватерполистки успешно начали выступление на чемпионате России
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Polo.zhen.1tur

Волгоградские ватерполистки успешно начали выступление на чемпионате России

Сегодня, 13:49СпортНикита ДробныФото: пресс-служба комитета физической культуры и спорта Волгоградской области
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