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Волгоградская сборная по водному поло одержала первую победу на Спартакиаде
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
Karpov in attack
Волгоградская сборная по водному поло одержала первую победу на Спартакиаде
Сегодня, 12:27СпортНикита ДробныФото: пресс-служба клуба "Спартак-Волгоград"
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