Волгоградская сборная по водному поло одержала первую победу на Спартакиаде

Молодёжная сборная Волгоградской области по водному поло одержала первую победу на VIII летней Спартакиаде учащихся, которая проходит в Туапсе. Накануне волгоградцы наголову разгромили сборную Краснодарского края со счётом 27:3.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», обе команды состояли из спортсменов в возрасте до 17 лет. Волгоградцы не только обеспечили себе убедительную победу, но и установили два локальных рекорда – по количеству забитых голов за матч и разнице между забитыми и пропущенными мячами.

С самого начала встречи сборная Волгоградской области полностью захватила контроль над игрой и пресекала все попытки команды соперников переломить ход матча. Уже в первой четверти поединка волгоградцы пять раз поразили ворота краснодарцев. Хозяева решили заменить голкипера, однако это им не помогло: подопечные Татьяны Мавриной и Александра Федотова продолжили агрессивную атакующую игру и забросили пятнадцать безответных мячей. Особенно отличились Артём Карпов, Григорий Буров и Марк Никитский.