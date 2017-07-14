Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В городах, где пройдут футбольные матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%b2%d1%8b%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
В городах, где пройдут футбольные матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители
Сегодня, 09:05СпортСтанислав ЛопатинФото: ifregion.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград