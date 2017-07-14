В городах, где пройдут футбольные матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители

В 2018 году во всех городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, в обязательном порядке откроют вытрезвители.

О том, что в 11 крупных российских городах снова появятся профилактории для алкоголиков, которые существовали в советское время, в интервью сетевому изданию m24.ru рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», – объяснил Евгений Брюн.

По словам главного нарколога России, на данный момент пока неизвестно, будут ли вытрезвители платными, и какое ведомство станет их курировать.