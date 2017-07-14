«Ротор» добился ничьей на выезде, но продолжает находиться внизу таблицы
Сегодня, 08:07СпортФото: ВК ФК "Ротор"
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Плотный график игр не дал волгоградским футболистам насладиться крупной победой над лидером первенства ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«Ротор» ждал выезд в другой конец страны. Соперниками нашей команды были футболисты «Тюмени», которые за первые четыре тура не знали радости побед, лишь однажды сыграв вничью.
Все два гола, которыми обменялись команды, были забиты в первом тайме. Сначала на 23-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник «Ротора» Столяренко. А под занавес тайма счет сравнял волгоградец Султонов.
В целом «Тюмень» чаще угрожала воротам «Ротора». Статистика ударов в створ – 9-3 в пользу хозяев. Однако счет на табло так и остался ничейным. «Ротор» набрал одно очко, но продолжает находиться внизу турнирной таблицы, где делит места с 16-го по 19-е с другими клубами, имеющими в активе четыре очка.
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