«Ротор» добился ничьей на выезде, но продолжает находиться внизу таблицы

Плотный график игр не дал волгоградским футболистам насладиться крупной победой над лидером первенства ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Ротор» ждал выезд в другой конец страны. Соперниками нашей команды были футболисты «Тюмени», которые за первые четыре тура не знали радости побед, лишь однажды сыграв вничью.

Все два гола, которыми обменялись команды, были забиты в первом тайме. Сначала на 23-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник «Ротора» Столяренко. А под занавес тайма счет сравнял волгоградец Султонов.