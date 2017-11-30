В Волгограде пройдет легкоатлетический турнир на призы Елены Слесаренко
Сегодня, 17:30СпортСтанислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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На этой неделе в воскресенье, 3 декабря, в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры соберутся юные легкоатлеты Поволжья и юга России. В этот день здесь пройдет XIV открытый турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко.
В соревнования примут участие более 500 юных спортсменов, которые представят 25 команд, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Кроме областных спортсменов, на турнире ожидается выступление представителей спортшкол городов Балаково Саратовской области, Белой Калитвы, Каменск-Шахтинского Ростовской области, Астрахани, Знаменска, Ахтубинска Астраханской области.
В программу соревнований включены бег на разные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и троеборье. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами от именитой спортсменки Елены Слесаренко.
Олимпийская чемпионка также обещает пообщаться с ребятами и примет участие вместе с ними в фотосессии.
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