В Волгограде пройдет легкоатлетический турнир на призы Елены Слесаренко

На этой неделе в воскресенье, 3 декабря, в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры соберутся юные легкоатлеты Поволжья и юга России. В этот день здесь пройдет XIV открытый турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко.

В соревнования примут участие более 500 юных спортсменов, которые представят 25 команд, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Кроме областных спортсменов, на турнире ожидается выступление представителей спортшкол городов Балаково Саратовской области, Белой Калитвы, Каменск-Шахтинского Ростовской области, Астрахани, Знаменска, Ахтубинска Астраханской области.

В программу соревнований включены бег на разные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и троеборье. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами от именитой спортсменки Елены Слесаренко.