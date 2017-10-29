Чуда не случилось: после проигрыша «Волгарю» «Ротор» на последнем месте

В очередном матче 20 тура Первенства ФНЛ «Ротор» уступил астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1

Игру волгоградцы на этот раз проводили на выезде. Отсутствие родных стен, почти пустой стадион или же какие-то иные причины помешали нашим игрокам взять заветные три очка и подняться вверх в турнирной таблице.

Уже в первом тайме астраханцы открыли счет: на 19-й минуте с спорного, по мнению болельщиков «Ротора», Алексей Сутормин точно пробил в ворота Кобзева.

Во втором тайме волгоградцы пытались отыграться, и даже «закатили банку» «Волгарю», но, увы, из положения «вне игры». Остальные немногочисленные атаки «Ротор» так и остались безуспешными.