Чуда не случилось: после проигрыша «Волгарю» «Ротор» на последнем месте
Игру волгоградцы на этот раз проводили на выезде. Отсутствие родных стен, почти пустой стадион или же какие-то иные причины помешали нашим игрокам взять заветные три очка и подняться вверх в турнирной таблице.
Уже в первом тайме астраханцы открыли счет: на 19-й минуте с спорного, по мнению болельщиков «Ротора», Алексей Сутормин точно пробил в ворота Кобзева.
Во втором тайме волгоградцы пытались отыграться, и даже «закатили банку» «Волгарю», но, увы, из положения «вне игры». Остальные немногочисленные атаки «Ротор» так и остались безуспешными.
Итог - 0:1 и вновь последнее место нашей команды в турнирной таблице. Следующий матч «Ротор-Волгоград» проведет 4 ноября. На домашнем поле волгоградцы будут принимать ярославский «Шинник».
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