Российские ватерполистки взяли «бронзу» на чемпионате мира в Будапеште

В минувшую пятницу россиянки в своем заключительном матче одолели команду из Канады со счетом 11:9, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
В составе россиянок на завершившемся турнире ощутимый вклад в общекомандный успех внесла представительница волгоградского «Спартака» – заслуженный мастер спорта Ольга Горбунова. На свой счет она записала три мяча и восемь голевых передач в семи проведенных встречах.
С августа прошлого года подопечные тренерского тандема Гайдуков-Белофастов в третий раз взяли «бронзу» на крупных мировых турнирах – Олимпиаде, Суперфинале мировой лиги и теперь на Чемпионате мира.
Продолжая динамично развиваться, женская национальная сборная России по праву заслужила свои бронзовые медали. Пока наши спортсменки уступают в мастерстве американкам, занявшим первое место, и испанкам, взявшим «серебро». Но вполне возможно, что в будущем россиянки смогут и их потеснить на ватерпольном олимпе.