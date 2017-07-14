Российские ватерполистки взяли «бронзу» на чемпионате мира в Будапеште

На XVII Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта в Будапеште сборная России по водному поло завоевала почетное третье место.

В минувшую пятницу россиянки в своем заключительном матче одолели команду из Канады со счетом 11:9, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».

Фото: fina-budapest2017.com

В составе россиянок на завершившемся турнире ощутимый вклад в общекомандный успех внесла представительница волгоградского «Спартака» – заслуженный мастер спорта Ольга Горбунова. На свой счет она записала три мяча и восемь голевых передач в семи проведенных встречах.

Ольга Горбунова с бронзовой медалью чемпионата мира. Фото: Юлия Добижи, spartak-volgograd.com

С августа прошлого года подопечные тренерского тандема Гайдуков-Белофастов в третий раз взяли «бронзу» на крупных мировых турнирах – Олимпиаде, Суперфинале мировой лиги и теперь на Чемпионате мира.