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Сразу семь футболистов «Ротора» покинут клуб после матча с «Оренбургом»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Сразу семь футболистов «Ротора» покинут клуб после матча с «Оренбургом»

Сегодня, 14:45СпортСтанислав ЛопатинФото: 56orb.ru
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