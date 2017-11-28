Сразу семь футболистов «Ротора» покинут клуб после матча с «Оренбургом»
Сразу после матча тренер назвал семерых игроков, которым придется покинуть команду. Их фамилии уже опубликованы на сайте ФК «Ротор-Волгоград». Это вратарь Валерий Поляков, нападающий Иван Столбовой, два защитника – Сергей Колычев, Андрей Кузнецов и три полузащитника – Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», на последний матч этого календарного года с ФК «Оренбург»и волгоградские болельщики, и главный тренер Сергей Павлов возлагали большие надежды. Однако наших футболистов соперники обыграли всухую со счетом 0:2.
Как сообщили в пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград», команда осталась на 20 месте в турнирной таблице, набрав 20 очков из 75 возможных за 25 матчей. Не хватает 7 очков, чтобы оказаться на спасительном 15-ом месте.
Наставник команды сделал свои выводы. И перед весенней частью первенства на место семи футболистов, с которыми решил распрощаться, наберет новых игроков.
Кстати, не исключено, что к названным фамилиям игроков команды могут добавиться еще две. Но вопрос по ним пока не решен. Ведь, по словам Валерия Полякова, пополнить «Ротор-Волгоград» могут только восемь новичков.
+7 937 708 14 50