Сразу семь футболистов «Ротора» покинут клуб после матча с «Оренбургом»

После того, как волгоградских футболистов обыграла команда «Оренбург», главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов принял решение о смене состава.

Сразу после матча тренер назвал семерых игроков, которым придется покинуть команду. Их фамилии уже опубликованы на сайте ФК «Ротор-Волгоград». Это вратарь Валерий Поляков, нападающий Иван Столбовой, два защитника – Сергей Колычев, Андрей Кузнецов и три полузащитника – Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», на последний матч этого календарного года с ФК «Оренбург»и волгоградские болельщики, и главный тренер Сергей Павлов возлагали большие надежды. Однако наших футболистов соперники обыграли всухую со счетом 0:2.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград», команда осталась на 20 месте в турнирной таблице, набрав 20 очков из 75 возможных за 25 матчей. Не хватает 7 очков, чтобы оказаться на спасительном 15-ом месте.

Наставник команды сделал свои выводы. И перед весенней частью первенства на место семи футболистов, с которыми решил распрощаться, наберет новых игроков.