Молодые волгоградские пловцы завоевали медали на Олимпийском фестивале

Волгоградские пловцы Максим Александров и Егор Долматов стали призёрами XIV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, который проходит в Венгрии. Кроме них, регион на соревнованиях представляют шесть девушек из гандбольной сборной.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, сразу четыре награды Олимпийского фестиваля достались Максиму Александрову — он взял два «серебра» в заплывах на 400 и 200 метров вольным стилем, а также два «золота» в эстафетах 4х100 метров вольным стилем. Ещё одну золотую медаль завоевал Егор Долматов, ставший лучшим в заплыве на 100 метров на спине.

Возможно, это не последние награды волгоградцев на состязаниях в Венгрии: сегодня Максима Александрова ожидает дистанция в 1,5 километра, а российскую женскую сборную по гандболу, в составе которой играют шесть уроженок Волгоградской области, — матч против команды Румынии. Ранее россиянки уже нанесли поражения сборным Черногории, Франции и Дании.