«Советский спорт»: на подготовку ЧМ-2018 вновь увеличились расходы
Такой вывод сделало издание «Светский спорт», ознакомившись с постановлением правительства РФ от 20 октября, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Если еще 5 мая этого года в приложении №1 к Программе подготовки к Кубку мира было указано, что всего планировалось потратить 643,55 млрд. рублей, то теперь сумма в той же графе выросла до 678,06 млрд. рублей (+34,51 млрд.). Чтобы осознать величину этой разницы, достаточно сказать, что на такую сумму можно построить еще два таких стадиона как «Открытие Арена» (14 млрд. рублей) и «Казань-Арена» (14,4 млрд. рублей), поясняет «Советский спорт».
При этом основанная финансовая нагрузка ляжет на федеральный бюджет. Согласно постановлению, будет выделено 390,29 млрд. рублей вместе запланированных ранее 355,16 млрд. Дополнительная сумма покроет и разницу, на которую уменьшается финансирование из регионов: вместо ожидаемых 92,22 млрд. рублей региональная смета уменьшилась до 91,95 млрд. рублей.
В частности, дополнительные расходы потребуются на сооружения временного назначения для проведения матчей. Общее предыдущее значение – 183,67 млрд. рублей, новое – 199,96 млрд. рублей. На связь и информационные технологии будет дополнительно выделено около трех миллиардов.
При этом неожиданно на подготовку инфраструктуры – водопроводы, газификацию, теплоснабжение и системы канализаций к стадионам – сумму решено снизить сразу на 6,39 млн. рублей.
Как отмечает «Советский спорт», в первое постановление Правительства РФ о подготовке к проведению чемпионата мира 2018 года изменения вносились уже более десяти раз. Поэтому вряд ли нынешнее обновление информации от 20 октября 2017 года станет последним. Ну, а пока 35,13 млрд. рублей перейдут из федерального бюджета на нужды чемпионата мира в соответствующие структуры, в первую очередь в Министерство спорта.
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