«Советский спорт»: на подготовку ЧМ-2018 вновь увеличились расходы

Сумма расходов на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году может вырасти еще на несколько десятков миллиардов рублей. Причем, деньги будут выделены из федерального бюджета.

Такой вывод сделало издание «Светский спорт», ознакомившись с постановлением правительства РФ от 20 октября, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Если еще 5 мая этого года в приложении №1 к Программе подготовки к Кубку мира было указано, что всего планировалось потратить 643,55 млрд. рублей, то теперь сумма в той же графе выросла до 678,06 млрд. рублей (+34,51 млрд.). Чтобы осознать величину этой разницы, достаточно сказать, что на такую сумму можно построить еще два таких стадиона как «Открытие Арена» (14 млрд. рублей) и «Казань-Арена» (14,4 млрд. рублей), поясняет «Советский спорт».

При этом основанная финансовая нагрузка ляжет на федеральный бюджет. Согласно постановлению, будет выделено 390,29 млрд. рублей вместе запланированных ранее 355,16 млрд. Дополнительная сумма покроет и разницу, на которую уменьшается финансирование из регионов: вместо ожидаемых 92,22 млрд. рублей региональная смета уменьшилась до 91,95 млрд. рублей.

В частности, дополнительные расходы потребуются на сооружения временного назначения для проведения матчей. Общее предыдущее значение – 183,67 млрд. рублей, новое – 199,96 млрд. рублей. На связь и информационные технологии будет дополнительно выделено около трех миллиардов.

При этом неожиданно на подготовку инфраструктуры – водопроводы, газификацию, теплоснабжение и системы канализаций к стадионам – сумму решено снизить сразу на 6,39 млн. рублей.