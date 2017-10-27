Российские правоохранители на ЧМ-2018 не дадут фанатам устроить «разборки»

В России правоохранительная система, которая серьезно взялась за футбольных хулиганов, нацелена на то, чтобы не допустить на предстоящем чемпионате мира массовых столкновений болельщиков.

Так считают авторы опубликованного в «Советском спорте» лонгрида, посвященному истории фанатского движения в нашей стране.

Еще несколько лет назад страну сотрясали фанатские побоища после матчей. Даже были жертвы. В 2010-м году был убит фанат «Спартака» Егор Свиридов, что спровоцировало массовые беспорядки в двенадцати городах России, в том числе в Москве.

Но уже тогда сотрудники правоохранительных структур обратили внимание, что при хулиганских столкновениях использовался политический подтекст. В том же году толпа на Манежной площади выкрикивала разные требования: от справедливого расследования до «изгнания инородцев» из Москвы.

Ряд источников настаивал, что основных фанатских «фирм» на Манежной не было, поскольку многие тогда понимали, что фанов используют. Тем не менее, внимание к футбольным болельщикам сейчас остается самым пристальным.

«Если раньше стадион был зоной безнаказанности, то теперь ни одно правонарушение со стороны болельщиков не находится без внимания», - подтвердил глава Всероссийского объединения болельщиков, фанат «Динамо» Александр Шпрыгин.

Причем, любые организованные хулиганские «замыслы» футбольных болельщиков практически сразу становятся известны стражам порядка. Ведь в фан-клубах немало силовиков в штатском.

«Что касается сотрудников ФСБ в рядах фанатов, то это нормальное явление. Государство не может допустить неподконтрольные формирования, которые в любой момент могут повернуть штыки против власти», – комментирует старейший фанат «Спартака» Амир Хуслютдинов.