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Российские правоохранители на ЧМ-2018 не дадут фанатам устроить «разборки»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Российские правоохранители на ЧМ-2018 не дадут фанатам устроить «разборки»

Сегодня, 14:42СпортСтанислав ЛопатинФото: sports.ru
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