Российские правоохранители на ЧМ-2018 не дадут фанатам устроить «разборки»
Так считают авторы опубликованного в «Советском спорте» лонгрида, посвященному истории фанатского движения в нашей стране.
Еще несколько лет назад страну сотрясали фанатские побоища после матчей. Даже были жертвы. В 2010-м году был убит фанат «Спартака» Егор Свиридов, что спровоцировало массовые беспорядки в двенадцати городах России, в том числе в Москве.
Но уже тогда сотрудники правоохранительных структур обратили внимание, что при хулиганских столкновениях использовался политический подтекст. В том же году толпа на Манежной площади выкрикивала разные требования: от справедливого расследования до «изгнания инородцев» из Москвы.
Ряд источников настаивал, что основных фанатских «фирм» на Манежной не было, поскольку многие тогда понимали, что фанов используют. Тем не менее, внимание к футбольным болельщикам сейчас остается самым пристальным.
«Если раньше стадион был зоной безнаказанности, то теперь ни одно правонарушение со стороны болельщиков не находится без внимания», - подтвердил глава Всероссийского объединения болельщиков, фанат «Динамо» Александр Шпрыгин.
Причем, любые организованные хулиганские «замыслы» футбольных болельщиков практически сразу становятся известны стражам порядка. Ведь в фан-клубах немало силовиков в штатском.
«Что касается сотрудников ФСБ в рядах фанатов, то это нормальное явление. Государство не может допустить неподконтрольные формирования, которые в любой момент могут повернуть штыки против власти», – комментирует старейший фанат «Спартака» Амир Хуслютдинов.
Теперь наблюдается такая ситуация, когда сильные «движи» на трибунах имеют только пара-тройка клубов, а в целом царит относительное затишье. С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет спокойно. Теми или иными методами контроля, паспортами болельщика, принудительным повиновением силовые структуры добьются результата, отмечает издание «Советский спорт».
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