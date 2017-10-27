Фёдор Емельяненко ответил своему брату Александру на скандальное интервью

На днях известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал «Советскому спорту» интервью, вызвавшее большой резонанс. Спортсмен, в частности, достаточно резко высказался по поводу окружения своего брата Фёдора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», накануне Фёдор Емельяненко ответил своему брату на высказанные им обвинения. «Советский спорт» опубликовал его открытое письмо, в котором он озвучил ряд скандальных подробностей.

В своё письме Фёдор Емельяненко заявил, что его спортивная репутация не нуждается в защите, и осудил своего брата за критику президента WMMAA Вадима Финкельштейна. Спортсмен также напомнил Александру Емельяненко о его тюремных сроках. «Ты ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Объясняя свои татуировки просто хобби. Но есть не один десяток фото с сокамерниками, и помещение явно не похоже на тату-салон. В этот период мои близкие люди тебе очень помогали, но ты порвал с ними все отношения и облил их грязью после выхода из тюрьмы», — написал Фёдор Емельяненко.

Боец обвинил своего брата в многочисленных нарушениях спортивного режима, которые привели его к поражению в поединке с хорватом Мирко Филиповичем. «Кроме того, тебя никогда не засуживали. Так как ты особо и не боролся. Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда», — сказано в открытом письме.

Высказывания Александра Емельяненко об американцах, которые якобы «ненавидят русских на уровне ДНК», его брат также оценил резко негативно. Он подчеркнул, что никогда не сталкивался с проявлениями русофобии, и категорически опроверг заявление о том, что якобы не платит в России налоги за свои выступления в США.

«Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России. Ты не имеешь об этом ни малейшего представления, но говоришь об этом с уверенностью», — написал Фёдор Емельяненко. — «Я обычно не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Я считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь».