Есипов о разгроме лидера лиги ФНЛ: мы были обязаны выиграть для уверенности

Свои первые очки в новом сезоне лиги ФНЛ «Ротор» набрал только в 4-м туре. Зато победа получилась громкой. Со счетом 3-0 повержен лидер первенства питерское «Динамо», до встречи с волгоградцами не имевшее осечек.

После игры Валерий Есипов наконец-то смог выдохнуть спокойно, ведь во время затянувшейся безвыигрышной серии кресло под ним закачалось. Многие болельщики высказывали недовольство тем, что в команде не оставили победный костяк со второй лиги, а шоковая терапия в виде огромного количества новичков несколько игр не давала результата. Но Есипов стоял на своем. Теперь, когда напряжение вокруг команды несколько спало, главный тренер «Ротора» на послематчевой пресс-конференции после победного матча подвел промежуточные итоги работы.

Видео Видео: ФК Динамо-СПб, youtube.com

«Команда потихонечку набрала обороты… Хочу поблагодарить ребят за высокую самоотдачу и поздравить с победой, хорошей качественной игрой. Эта победа крайне важна для уверенности в своих силах», - отметил Валерий Есипов.

На вопрос о новой схеме – игре в три нападающих, главный тренер «Ротора» сказал, что выбирает тактику на матч исходя из текущего момента, соперника и тех игроков, что есть у него в наличии.

Есипов отметил вклад в победу не только собственных футболистов, но и истинных болельщиков «Ротора» - футбольных фанатов, которые даже после трех поражений к ряду не отвернулись от команды/