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В Волгограде появилась специализированная площадка для паркура
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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В Волгограде появилась специализированная площадка для паркура
Сегодня, 07:31СпортФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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