В Волгограде появилась специализированная площадка для паркура

В Дзержинском районе открылась новая спортивная площадка. Ее возвели в рамках программы «Каждый ребенок достоин пьедестала» благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

За время работы благотворительного фонда Елены Исинбаевой на территории Волгоградской области построено и введено в эксплуатацию около тридцати спортивных объектов. Среди них многофункциональные спортивные и детские площадки, как, например, по улице Мира, 75 в городе Волжском. Такие площадки предназначены для подготовки к сдаче норм ГТО, спортивных игр с мячом и воркаута. Всего в прошлом году было открыто более 200 спортивных, адаптивных и детских объектов. В нынешнем году в регионе построят еще более 10 спортивных городков.