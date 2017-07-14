В Волгограде появилась специализированная площадка для паркура

Сама именитая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, член международного олимпийского комитета Елена Исинбаева приняла участие в открытии площадки во вторник, 25 июля.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, новый спортивный комплекс площадью 300 кв. метров предназначен для занятий модным молодежным спортивным направлением – паркуром. В состав спорткомплекса входят полоса препятствий, сектор конструкций имитирующих городскую среду и специальные турники для трюков.
За время работы благотворительного фонда Елены Исинбаевой на территории Волгоградской области построено и введено в эксплуатацию около тридцати спортивных объектов. Среди них многофункциональные спортивные и детские площадки, как, например, по улице Мира, 75 в городе Волжском. Такие площадки предназначены для подготовки к сдаче норм ГТО, спортивных игр с мячом и воркаута. Всего в прошлом году было открыто более 200 спортивных, адаптивных и детских объектов. В нынешнем году в регионе построят еще более 10 спортивных городков.