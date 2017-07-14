«Ротор» разгромил питерское «Динамо» и поднялся со дна турнирной таблицы

Хозяева были явными фаворитами, поскольку в первых трех турах одержали три победы. В пассиве волгоградцев было три проигранных игры.
Но футбол игра непредсказуемая, и выигрывает тот, кто у кого больше воля к победе. Первый тайм сегодняшнего матча проходил в обоюдоострой борьбе. Но все же шансов отличиться было больше у хозяев.
А в начале второго тайма «Ротор» поймал питерцев на контратаке. На 54-й минуте отличился Владимир Романенко. Спустя 17 минут Султонов удвоил счет, а завершил разгром хозяев точным ударом на 79-й минуте новичок волгоградцев Иван Столбовой – 3-0!
На данный момент «Ротор-Волгоград» поднялся с последней строчки турнирной таблицы и теперь занимает 14-е место. Правда, не все игры тура еще завершены и нашу команду могут обойти несколько клубов.