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«Ротор» разгромил питерское «Динамо» и поднялся со дна турнирной таблицы
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«Ротор» разгромил питерское «Динамо» и поднялся со дна турнирной таблицы
Сегодня, 19:56СпортВиталий КошелевФото: ВК ФК "Ротор"
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