На «Волгоград Арене» установили первые кресла для болельщиков

На стадионе, рассчитанном на 45000 зрителей, на данный момент уже смонтировано более 500 кресел с символичным названием «Победа».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», специалисты устанавливают современные высокотехнологичные кресла с увеличенной шириной и глубиной, а также комфортной боковой поддержкой. Эргономичная форма сидений предотвращает соскальзывание, они травмобезопасны — при физических воздействиях невозможно образование острых и режущих кромок.
В пресс-службе генподрядчика отметили, что кресла, выполненные в антивандальном исполнении с усиленным металлокаркасом, прошли лабораторные испытания на токсичность и пожарную безопасность.
На волгоградском стадионе установят кресла трех цветов: нижний ярус трибун будет иметь белый цвет, а верхний ярус – синий и голубой, то есть цвета футбольного клуба «Ротор-Волгоград».
Места для маломобильных групп населения и их сопровождающих смонтируют на балконе второго этажа. В вип-зоне разместят сидения повышенной комфортности «Победа-М» с подлокотниками и мягкими элементами, обтянутыми высококачественной эко-кожей, а также мягкие кресла испанского производства.