На «Волгоград Арене» установили первые кресла для болельщиков

На строящемся к Чемпионату мира по футболу стадионе «Волгоград Арена» генеральный подрядчик приступил к монтажу кресел для болельщиков.

На стадионе, рассчитанном на 45000 зрителей, на данный момент уже смонтировано более 500 кресел с символичным названием «Победа».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», специалисты устанавливают современные высокотехнологичные кресла с увеличенной шириной и глубиной, а также комфортной боковой поддержкой. Эргономичная форма сидений предотвращает соскальзывание, они травмобезопасны — при физических воздействиях невозможно образование острых и режущих кромок.

В пресс-службе генподрядчика отметили, что кресла, выполненные в антивандальном исполнении с усиленным металлокаркасом, прошли лабораторные испытания на токсичность и пожарную безопасность.

На волгоградском стадионе установят кресла трех цветов: нижний ярус трибун будет иметь белый цвет, а верхний ярус – синий и голубой, то есть цвета футбольного клуба «Ротор-Волгоград».