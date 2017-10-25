«Советский спорт» выяснил, зачем раздают бесплатно билеты на игры «Зенита»

Газета «Советский спорт» провела расследование по письму своего читателя Сергея Шведова, которого возмутила бесплатная раздача билетов на игры футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Сергей Шведов выразил в своем письме сомнение, что это объясняется имиджевыми соображениями или желанием привлечь болельщиков на стадион. Он считает, что муниципальные предприятия становятся частью глобальной схемы по обману УЕФА.

«Как известно, в европейском футболе уже несколько лет действует правило финансового fair play. Просто так взять и кинуть клубу денег от спонсора нельзя – надо показать реальную выручку, от билетов, от атрибутики, от телеправ, от прочей деятельности. Слишком хорошо это помнит московское «Динамо», которое еврофутбольными чиновниками было лишено права участвовать в Лиге Европы, с чего, собственно, и начался два с лишним года назад крах бело-голубых», – цитирует Шведова «Советский спорт».

Читатель предположил, что «Зенит» записывает «липовый» доход клубу от продажи билетов.

«Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Тут принцип «один город – одна команда» культивируется давно. Так что, если ты интересуешься футболом, практически наверняка болеешь за «Зенит». Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы. Формально касса клуба пополняется», – делится своими предположениями читатель «Советского спорта».

Разумеется, издание после такого письма обратилось за комментариями в ФК «Зенит», а также к представителям экспертного сообщества.

Известный юрист Аркадий Анишин сразу заявил, что без серьезной проверки всей первичной бухгалтерской документации со стороны фискальных органов, существовании схемы, описываемой читателем говорить трудно, пишет «Советский спорт».

«В голове нафантазировать можно любую калькуляцию. К примеру, раздаваемые билеты стоят по 1000 рублей. Полстадиона – это уже больше 30 миллионов. В году 15 матчей чемпионата, плюс Кубок России, плюс еврокубки – в сумме наберется больше 20 игр. Перемножайте – больше 600 миллионов рублей. Модно дальше пойти: раз продажа принудительно-добровольная, то билеты могут стоить и 1500, и 2000, и дороже. А это уже больше миллиарда рублей. Можно много футболистов купить. Причем, с точки зрения европейской футбольной бухгалтерии, абсолютно законно», - считает Аркадий Акишин.

Версию с ловким «Газпромом», успешно обходящим строгий УЕФА, отвергла экс-директор по маркетингу футбольных клубов «Шахтер» (Донецк) и «Рубин» (Казань) Мария Гришко.

«Раздача бесплатных билетов, так называемая программа «Зритель», весьма распространена у нас в стране, в первую очередь потому, что мало кто из клубов инвестирует в системную работу с болельщиками. Ведь гораздо легче раздать билеты бесплатно или административный ресурс подключить и согнать на стадион бюджетников – вот хотя бы прошлогодние истории из Казани вспомнить. Однако обвинять в повальной раздаче билетов «Зенит», который все последние годы держал рекорд по проценту заполняемости стадиона, а из маленького старого «Петровского» выжал максимум возможного относительно заработка – просто смешно. В первую очередь, потому, что клуб действительно популярен в городе, а во вторую – из-за того, что так называемый «эффект нового стадиона» еще в самом разгаре. Поэтому рассказы о том, что из полутора тысяч обладателей бесплатных билетов на стадион никто не пошел, могут вызвать только улыбку.

С другой стороны, 21 000 («Петровский») и 56 200 («Санкт-Петербург Арена») - цифры совсем разные, и я допускаю, что «зенитовцы» сейчас активно работают над заполнением – сюда как раз ложатся все их активности – рэп-баттлы, фотосессии с бакланами, фан-променады и т.п. Им сейчас необходимо «провести» через стадион огромный трафик для того, чтобы определенная часть из этих людей осталась и стала постоянными зрителями, то есть резко и серьезно, почти в три раза, увеличить свою лояльную базу. Мне кажется, это у них неплохо получается», – говорит Мария Гришко.

А вот бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко даже обеспокоен появление в пресс таких размышлений, считая, что перед Чемпионатом мира их с удовольствием подхватят англосаксы.

«Если честно, то мне все эти разоблачения не очень нравятся, в первую очередь, из-за того, что прямых доказательств нет, а поток грязи на российские клубы уже присутствует», – пояснил свою позицию Червиченко.

В пресс-службе ФК «Зенит» пояснили, что стадион «Санкт-Петербург» лицензирован на 56 000 мест, однако клуб отпускает в продажу только те места, которые отвечают комфорту зрителей. Поэтому билеты на места за трансляционными камерами и в буферные зоны безопасности на секторах активного боления в продажу не идут.

Кроме того, на каждый матч, согласно регламенту, существует гостевая квота. Билеты на нее могут уйти в продажу только по согласованию с клубом-гостем. На сегодняшний день «Зенит» сам реализует в среднем 54 000 билетов на матч, в эту цифру уже входят около 14 000 абонементов.

В клубе пояснили, что показатель реальных продаж на конкретный матч зависит от уровня интереса к игре и колеблется от 80% до 90% от продаваемого объема. Из них через кассы продаются порядка 10%, через интернет – 70-80%, через терминалы реализуется 10% билетов.