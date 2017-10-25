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Александр Емельяненко: «Обидно, что наши бойцы продаются американцам»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Александр Емельяненко: «Обидно, что наши бойцы продаются американцам»

Сегодня, 12:42СпортСтанислав ЛопатинФото: sport.kg
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