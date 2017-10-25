Александр Емельяненко: «Обидно, что наши бойцы продаются американцам»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает неприятным фактом, когда российские спортсмены не выступают у себя в стране, зато едут в Европу и Америку. И призывает разобраться в этом вопросе.

В откровенном интервью «Советскому спорту» боец ММА признался, что не понимает, как можно выступать по рабочей визе в стране, у большинства жителей которой чувство русофобии на уровне ДНК. Причем, еще платить с боев налоги в американскую казну.

«У нас хорошие организации, с прекрасными условиями. Зачем ехать туда и платить налоги там, я не понимаю. Эти же налоги потом против нас используют», – возмущается Александр Емельяненко.

По его мнению, эти вопросом нужно заниматься серьезно. Ведь когда наши спортсмены, в том числе бойцы ММА, выступают за деньги в другой стране, тогда о каком патриотизме в спорте может идти речь.

«Обидно, что наши бойцы за бабки продаются американцам. И где их пресловутый патриотизм? Как только денежек чуть больше посулили, так сразу все сбежали отсюда», – говорит Емельяненко.

В интервью он уверил издание, что именитые спортсмены в России также могут зарабатывать серьезные деньги. При этом Емельяненко упомянул своего брата Федора, тоже бойца ММА, уехавшего выступать в США.

«Вы думаете, Федя, выступая в России, получал меньше, чем получает сейчас в Америке? Поверьте, в России, он дерется не за медаль и грамоту», – рассказал Александр.

Сам же Емельяненко готов выступать только за свою страну. Сейчас ему 36 лет. Но возраст не считает помехой для выхода на ринг.

«Предела нет. Для меня примером является Джордж Форман, человек, который вышел в 50 лет на ринг и стал чемпионом мира в тяжелом весе по боксу. У нас полно возрастных спортсменов в боевых видах спорта, главное – полностью посвящать себя этому. А если ты где-то учишься, работаешь, то успеха не будет. У меня нет никакого стороннего заработка, кроме как драться на ринге», – заявил в интервью российский боец ММА.