Виталий Мутко оценил готовность волгоградского стадиона на 70 процентов
Сегодня, 17:15СпортФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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Во вторник находящийся в Волгограде с инспекцией вице-премьера РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Виталий Мутко побывал на строящемся к ЧМ стадиону.
Как сообщил журналистам российский вице-премьер, на данный момент готовность «Волгоград Арены» составляет 70%, передает агентство ТАСС.
«Сейчас наша задача – отделка, внутренние сети, газон. Видно, что стадион сейчас готов примерно на 70%, по ряду работ даже больше. Нет никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в строй. Мы рассчитываем, что это случится в период с ноября до середины декабря», – сказал Виталий Мутко.
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По его словам, уже можно планировать тестовые матчи. А в следующем году здесь с большой долей вероятности состоится финал Кубка России.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На новом стадионе Волгограде будут проведены четыре матча группового этапа.
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