Виталий Мутко оценил готовность волгоградского стадиона на 70 процентов

Во вторник находящийся в Волгограде с инспекцией вице-премьера РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Виталий Мутко побывал на строящемся к ЧМ стадиону.

Как сообщил журналистам российский вице-премьер, на данный момент готовность «Волгоград Арены» составляет 70%, передает агентство ТАСС.

«Сейчас наша задача – отделка, внутренние сети, газон. Видно, что стадион сейчас готов примерно на 70%, по ряду работ даже больше. Нет никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в строй. Мы рассчитываем, что это случится в период с ноября до середины декабря», – сказал Виталий Мутко.

По его словам, уже можно планировать тестовые матчи. А в следующем году здесь с большой долей вероятности состоится финал Кубка России.