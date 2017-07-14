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«Ротор-2» вылетел из Кубка России, уступив с минимальным счетом
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«Ротор-2» вылетел из Кубка России, уступив с минимальным счетом
Сегодня, 07:11СпортФото: ВК, ФК "Ротор-2"
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