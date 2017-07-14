«Ротор-2» вылетел из Кубка России, уступив с минимальным счетом
Сегодня, 07:11СпортФото: ВК, ФК "Ротор-2"
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Матч 1/128 Кубка России из-за неготовности домашней арены «Ротора-2» проходил в Волжском.
Соперниками волгоградской команды были футболисты ставропольского «Динамо». Команда, как и «Ротор-2», выступает во втором дивизионе лиги ПФЛ. Для фарм-клуба «Ротора» это был первый опыт выступления в Кубке страны.
К сожалению, в следующую стадию волгоградская команда выйти не смогла. Матч завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0-1. Под занавес первого тайма отличился игрок команды гостей Волков. Во втором тайме подопечные Эвальда Фролова создали несколько опасных моментов, но волгоградских футболистов подвела их реализация.
Следующую встречу в рамках первенства ПФЛ зоны «Центр» «Ротор-2» проведет 27 июля. Наши футболисты отправятся в гости к новомосковскому «Химику».
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