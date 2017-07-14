«Ротор-2» вылетел из Кубка России, уступив с минимальным счетом

Матч 1/128 Кубка России из-за неготовности домашней арены «Ротора-2» проходил в Волжском.

Соперниками волгоградской команды были футболисты ставропольского «Динамо». Команда, как и «Ротор-2», выступает во втором дивизионе лиги ПФЛ. Для фарм-клуба «Ротора» это был первый опыт выступления в Кубке страны.

К сожалению, в следующую стадию волгоградская команда выйти не смогла. Матч завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0-1. Под занавес первого тайма отличился игрок команды гостей Волков. Во втором тайме подопечные Эвальда Фролова создали несколько опасных моментов, но волгоградских футболистов подвела их реализация.