Волгоградские прыгуны в воду едут в Скандинавию

Юниорское первенство России принесло волгоградским спортсменам медали в четырех видах состязательной прыжковой программы.

Этот красивый и сложный вид спорта олимпийской программы собрал в питерском бассейне Центра водных видов спорта «Нева» сильнейших юношей и девушек в возрастных группах А и Б.

Фавориткой волгоградской команды стала 14-летняя Ульяна Клюева, выигравшая на отечественном чемпионате три медали. Свое индивидуальное золото она взяла в упражнении на метровом трамплине, обойдя по результатам 20 сильнейших конкуренток. Успешным стало выступление Ульяны и в дуэте с питерской напарницей Екатериной Некрасовой. За виртуозно выполненный синхронных прыжках с трёхметрового трамплина девушки поднялись на первую ступень пьедестала.

Свою третью медаль на первенстве, на этот раз бронзовую, ученица Анатолия Калашникова из СДЮСШОР №8 выиграла на трехметровом трамплине.

Еще одна прыгунья волгоградской команды поднялась на пьедестал питерской «Невы». представительница ЦСП «Олимп» 15-летняя Ангелина Шелеметьева привезла домой бронзовую награду за прыжок с 10-метровой вышки.