В начале июня в Подмосковье пройдет европейский турнир по хоккею на траве

В Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит вице-чемпион России – «Динамо-Электросталь», сообщает газета «Советский спорт».
«Трофи» – второй по значимости европейский клубный турнир. В России он будет проводиться впервые. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение турнира по хоккею на траве благодаря немецкому концерну Polytan, который укладывает современное поле на стадионе этого подмосковного города. Работы близки к завершению, и в конце мая планируются первые тренировки.
Как отмечает «Советский спорт», Кубок Трофи может серьезно поднять рейтинг России в Европейской федерации хоккея на траве. Осенью в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, нашу страну будет представлять чемпион России «Динамо-Казань». К ним может присоединиться и «Динамо-Электросталь». Но для этого нужно, как минимум, выйти в финал домашнего турнира.