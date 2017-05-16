В начале июня в Подмосковье пройдет европейский турнир по хоккею на траве

Со 2 по 5 июня в городе Электросталь Московской области пройдет EuroHockey Club Champions Trophy, который представляет компания Raven Russia LTD.

В Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит вице-чемпион России – «Динамо-Электросталь», сообщает газета «Советский спорт».

«Трофи» – второй по значимости европейский клубный турнир. В России он будет проводиться впервые. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение турнира по хоккею на траве благодаря немецкому концерну Polytan, который укладывает современное поле на стадионе этого подмосковного города. Работы близки к завершению, и в конце мая планируются первые тренировки.