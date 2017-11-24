Сергей Павлов: задача на последнюю игру – вселить надежду в болельщиков

Последняя игра календарного года с «Оренбургом» крайне важна для «Ротора» не только в плане набранных очков – отрыв от команд вне зоны вылета уже 7 очков.

Как отметил в ходе пресс-конференции Сергей Павлов, этот матч в случае удачного исхода может вселить уверенность в футболистов, но главное – надежду в болельщиков.

- Я отменил утреннюю тренировку, вместо этого мы поедем с ребятами на панораму, а затем на стадион «Волгоград Арена», чтобы футболисты прониклись грандиозностью события, которое предстоит принять Волгограду, рассказал Сергей Павлов.

Отметим, что речь идет о вчерашней утренней тренировке. Сегодня же волгоградские футболисты с самого утра плотно готовятся к игре с Оренбургом. Встреча состоится завтра 25 ноября в 14:00 на стадионе «Зенит».

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-аташе «Ротор-Волгоград» Аркадий Глазков, команда готовится в штатном режиме. Травмированных нет, все горят желанием показать высокий уровень игры в последнем матче этого года и порадовать волгоградских болельщиков яркой, а главное результативной игрой.