Сергей Павлов: задача на последнюю игру – вселить надежду в болельщиков
Как отметил в ходе пресс-конференции Сергей Павлов, этот матч в случае удачного исхода может вселить уверенность в футболистов, но главное – надежду в болельщиков.
- Я отменил утреннюю тренировку, вместо этого мы поедем с ребятами на панораму, а затем на стадион «Волгоград Арена», чтобы футболисты прониклись грандиозностью события, которое предстоит принять Волгограду, рассказал Сергей Павлов.
Отметим, что речь идет о вчерашней утренней тренировке. Сегодня же волгоградские футболисты с самого утра плотно готовятся к игре с Оренбургом. Встреча состоится завтра 25 ноября в 14:00 на стадионе «Зенит».
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-аташе «Ротор-Волгоград» Аркадий Глазков, команда готовится в штатном режиме. Травмированных нет, все горят желанием показать высокий уровень игры в последнем матче этого года и порадовать волгоградских болельщиков яркой, а главное результативной игрой.
К слову, накануне в ходе пресс-конференции журналисты спортивных изданий пожаловались главному тренеру «Ротора» на необщительность большинства футболистов с прессой и даже привели примеры нелицеприятных диалогов после игры футболистов и болельщиков фан-сектора. Сергей Павлов пообещал провести со своими подопечными профилактические беседы и отметил, что, как только начнем набирать очки, то и настроение игроков изменится, и им будет, чем поделиться с журналистами и болельщиками.
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