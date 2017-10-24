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В круге первом: как «Ротор-Волгоград» подошел к экватору лиги ФНЛ
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В круге первом: как «Ротор-Волгоград» подошел к экватору лиги ФНЛ

Сегодня, 10:35СпортВиталий КошелевФото: Юрий Самодуров
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