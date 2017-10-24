В круге первом: как «Ротор-Волгоград» подошел к экватору лиги ФНЛ

По итогам первой половины первенства в лиге ФНЛ волгоградские футболисты, увы, находятся в зоне вылета.

В сухих цифрах выступление «Ротора» в первом круге, где волгоградские футболисты сыграли 19 матчей, выглядит не очень убедительно. Всего 4 победы, 6 ничьих и 9 поражений. Как итог – лишь 18-е, то есть 3-е с конца, место по итогам первого круга.