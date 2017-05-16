Юный боксер из Волгограда успешно дебютировал на ринге первенства России
Сегодня, 18:15СпортФото: vladnews.ru
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Почти 350 юных боксеров из 50 регионов страны приехали в Анапу, чтобы разыграть в захватывающих поединках награды национального первенства.
На спортивной арене лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» сошлись соперники в 18-ти весовых категориях. 13-14-летние мальчишки боролись не только за медали, но и за путевку на июльское первенство Европы-2017 в Румынию.
Подняться на пьедестал за бронзовой наградой удалось только одному из волгоградских спортсменов, воспитаннику СДЮСШОР №9 Владимиру Гречке, выступавшему в весе до 48 килограмм.
В первом бою ученик Сергея Соловьева победил ростовского спортсмена, потом взял верх над конкурентами из Владимира и Санкт-Петербурга.
Однако в сложнейшем полуфинальном поединке волгоградский дебютант уступил дагестанскому противнику и стал только бронзовым призером.
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