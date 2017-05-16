Волгоградская сборная стала третьей на первенстве России по плаванию

Восемь наград различного достоинства привезли ребята домой с чемпионата России, который проходил в Саранске.

Около 800 молодых спортсменов из более чем 60-ти субъектов Российской Федерации встретились во Дворце водных видов спорта, чтобы разыграть 32 медальных комплекта. Первенства проходили среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет.

Звездой команды волгоградского региона стал 16-летний Максим Александров, выигравший три старта на дистанциях 200, 400 и 1500 метров вольным стилем. Ученик Виктора Сапрыкина в финальном заплыве на 400 метров установил рекорд соревнований. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Максим стал вторым, уступив молодому спортсмену из Питера, а бронзовая награда досталась ему на спринтерской дистанции 100 метров.

Не остался без медалей и Егор Доломанов, выигравший спор в плавании на спине на стометровке. А на дистанции 200 м он стал третьим.

Еще одно серебро упало в копилку нашей сборной. А принес его воспитанник волжской ДЮСШ №3 15-летний Даниил Бадин, ставший вторым на 50-метровке.