Волгоградские гандболистки обыграли соперниц из Майкопа
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу волгоградской команды, гандболистки «Динамо» с самого начала матча захватили инициативу и не давали гостьям ни минуты передышки. Благодаря череде результативных атак и нескольким ошибкам, допущенным соперницами, волгоградки обеспечили себе солидный перевес и к концу первого тайма вели со счётом 18:11.
После перерыва «АГУ-Адыиф» попытался было отыграться, но безрезультатно — «Динамо-Синара» продолжила наращивать преимущество, практически не позволяя соперницам опомниться. В итоге матч завершился убедительной победой волгоградок со счётом 38:21.
Среди спортсменок волгоградского клуба в ходе встречи отличилась Кристина Мухина, забившая восемь мячей. Неплохо проявила себя и Кристина Алирзаева — на её счету шесть голов.
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