Волгоградские гандболистки обыграли соперниц из Майкопа

Накануне в Волгограде стартовали матчи Кубка России по гандболу среди женских команд. В первой встрече 1/8 финала волгоградская «Динамо-Синара» принимала на своей площадке майкопский клуб «АГУ-Адыиф».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу волгоградской команды, гандболистки «Динамо» с самого начала матча захватили инициативу и не давали гостьям ни минуты передышки. Благодаря череде результативных атак и нескольким ошибкам, допущенным соперницами, волгоградки обеспечили себе солидный перевес и к концу первого тайма вели со счётом 18:11.

После перерыва «АГУ-Адыиф» попытался было отыграться, но безрезультатно — «Динамо-Синара» продолжила наращивать преимущество, практически не позволяя соперницам опомниться. В итоге матч завершился убедительной победой волгоградок со счётом 38:21.