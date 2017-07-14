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Есипов после поражения от «Шинника»: «Ротор» играл в футбол лишь 10 минут
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Есипов после поражения от «Шинника»: «Ротор» играл в футбол лишь 10 минут
Вчера, 22:46СпортВиталий КошелевФото: Sport76.ru
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