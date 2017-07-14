Есипов после поражения от «Шинника»: «Ротор» играл в футбол лишь 10 минут

В третьем туре первенства ФНЛ «Ротор» отправился в гости к ярославскому «Шиннику» и снова не смог привезти с выезда хотя бы одно очко. Хотя начало в исполнении волгоградских футболистов было неплохим.

На 22-й минуте отличился Романенко, но еще до перерыва ярославцы дважды огорчили вратаря «Ротора» Кобзева. В середине второго тайма «Шинник» удвоил преимущество. 3-1 – такие цифры зрители увидели на табло и на момент финального свистка.

Таким образом, «Ротор» опустился на дно турнирной таблицы, потерпев третье поражение подряд

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» Валерий Есипов не скрывал разочарования качеством игры своих подопечных и низким уровнем самоотдачи.

Валерий Есипов, главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" Видео Видео: пресс-служба ФК "Ротор-Волгоград"

Больше всего вопросов у Есипова по итогам игры накопилось к игрокам средней линии поля. «Хавбеки сыграли совсем не так, как я их просил», - отметил Есипов. Он также подчеркнул равнодушие ряда футболистов, проявленное во втором тайме. «За этот клуб нужно сражаться, а сегодня я не увидел команды, которая может это сделать. Мы играли в футбол лишь 10 минут», - резюмировал главный тренер волгоградцев.